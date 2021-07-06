«Ференцварош» разгромил «Приштину» в квалификации Лиги чемпионов

Уйдет ли РПЛ с «Матч ТВ»? Слезет ли наш спорт с госиглы? Станет ли Черчесов амбассадором? Отвечают букмекеры

Представители ведущих букмекерских компаний России обсудили проблемы отрасли в рамках онлайн-конференции In_Sport. В дискуссии приняли участие заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров, директор «Париматч СНГ» Дмитрий Сергеев, глава подкомитета Торгово-промышленной палаты по букмекерской деятельности Николай Оганезов и глава отдела спонсорства BetBoom Рустам Махмутов.