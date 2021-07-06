«Ференцварош» разгромил «Приштину» в квалификации Лиги чемпионов

Венгерский «Ференцварош» дома в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов победил «Приштину» из Косово со счетом 3:0.
Голами в матче отличились норвежец Токмак Нгуен (71-я минута встречи), бельгиец Райан Ммаэ (74) и словак Миха Блажич.
Ответная игра пройдет 13 июля.
Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд
«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) - «Приштина» (Приштина, Косово) - 3:0 (0:0)
Голы: Нгуен, 71, Ммаэ, 74, Блажич, 78
«Шкендия» (Северная Македония) - «Мура» (Словения) - 0:1
«Фола» (Люксембург) - «Линкольн» (Гибралтар) - 2:2
«Флора» (Эстония) – «Хибернианс» (Мальта) – 2:0
ХИК (Финляндия) – «Будучность» (Черногория) – 3:1
«Жальгирис» (Литва) - «Линфилд (Северная Ирландия) - 3:1