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06 июля 23:15
автор: Максим Скороходов

«Ференцварош» разгромил «Приштину» в квалификации Лиги чемпионов

6 июля прошли первые матчи первого отборочного раунда главного клубного турнира Старого Света.

Венгерский «Ференцварош» дома в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов победил «Приштину» из Косово со счетом 3:0.

Голами в матче отличились норвежец Токмак Нгуен (71-я минута встречи), бельгиец Райан Ммаэ (74) и словак Миха Блажич.

Ответная игра пройдет 13 июля.

Лига чемпионов

Первый квалификационный раунд

«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) - «Приштина» (Приштина, Косово) - 3:0 (0:0)

Голы: Нгуен, 71, Ммаэ, 74, Блажич, 78

«Шкендия» (Северная Македония) - «Мура» (Словения) - 0:1

«Фола» (Люксембург) - «Линкольн» (Гибралтар) - 2:2

«Флора» (Эстония) – «Хибернианс» (Мальта) – 2:0

ХИК (Финляндия) – «Будучность» (Черногория) – 3:1

«Жальгирис» (Литва) - «Линфилд (Северная Ирландия) - 3:1

источник: «Советский спорт»
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