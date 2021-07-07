Кьеза признан лучшим игроком матча Италия - Испания на Евро-2020

В полуфинале чемпионата Европы-2020 сборная Италии оказалась сильнее Испании - 1:1 ( 4:2 по пенальти).
Лучшим игроком матча стал итальянский форвард «Фиоренотины» Федерико Кьеза. Нападающий провел на поле 107 минут и отличился голом.
«Забил важный гол, и обороне испанцев зачастую было сложно с ним справиться», - оценил выступление Федерико технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка.
Таким образом, Италия вышла в финала Евро-2020, где сыграет с победителем матча Англия - Дания.
источник: UEFA (УЕФА)