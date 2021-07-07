Аргентина в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки

В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины оказалась сильнее команды Колумбии - 1:1 (3:2 по пенальти).

У «альбиселесте» в основное время отличился Лаутаро Мартинес на седьмой минуте с передачи Лионеля Месси. На 61-й минуте счет сравнял Луис Диас.

В серии одиннадцатиметровых у колумбийцев свои попытки не реализовали Давинсон Санчес, Йерри Мина и Эдвин Кардона, а у аргентинцев не забил лишь Родриго Де Пауль.

Таким образом, Аргентина вышла в финала, где сыграет с Бразилией, которая в полуфинале победила Перу - 1:0. Матч состоится в ночь на 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Колумбия встретится с перуанцами в матче за третье место, начало игры - 10 июля в 03:00 (мск).