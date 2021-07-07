«Счастливы, что принесли такую радость итальянскому народу». Манчини - о победе над Испанией на Евро

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над Испанией (1:1, 4:2 по пенальти) в полуфинале чемпионата Европы-2020.

«Очень счастливы, что принесли такую радость итальянскому народу. Знали, что будет очень тяжело, и испанцы доставили нам огромные проблемы. Пытались реализовать свои моменты, но их было у нас не так много, потому что мячом мы владели нечасто. Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира.

Я поздравляю сборную Испании: это отличная команда, а пенальти - лотерея. Есть игры, в которых необходимо терпение, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело. Сборная Испании сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться чего-то особенного, и она это сделала. Этот состав - потрясающий», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Таким образом, Италия вышла в финала Евро-2020, где сыграет с победителем матча Англия - Дания. Соперники определят лучшего сегодня, 7 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.