Энрике - после поражения от Италии на Евро-2020: Мы были в числе лучших на этом турнире

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды от Италии (1:1, 2:4 по пенальти) в полуфинале чемпионата Европы-2020.

«Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили «отлично». Думаю, что все сыграли великолепно. Претензий нет - только похвала. Пора им отдохнуть. У Мораты болела приводящая мышца, но он все равно хотел бить пенальти, и это так много говорит о нем в человеческом плане. Он имел для нас огромное значение на этом турнире.

В профессиональном спорте мы все должны научиться побеждать и достойно проигрывать. Потому я хочу поздравить Италию. Мы вернемся в Испанию с четким пониманием того, что мы были в числе лучших на этом турнире», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Таким образом, Италия вышла в финал Евро-2020, где сыграет с победителем матча Англия - Дания. Команды определят лучшего сегодня, 7 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.