«Мы всего в шаге от воплощения мечты». Доннаруммма - о выходе в финал Евро-2020

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу своей команды над Испанией (1:1, 4:2 по пенальти) в полуфинале чемпионата Европы-2020.

Голкипер в серии одиннадцатиметровых отразил один из ударов.

«Я был спокоен перед серией пенальти, так как знал, что способен помочь команде. Хочу всех поблагодарить, ведь теперь мы всего в шаге от воплощения мечты. Сборная Испании очень сильна, но этот состав сборной Италии отважен и никогда не сдается», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Таким образом, Италия вышла в финал Евро-2020, где сыграет с победителем матча Англия - Дания. Соперники определят лучшего сегодня, 7 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.