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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
07 июля 07:55
автор: Степан Шереметьев

Федерико Кьеза: Сборная Испании была сегодня великолепна, но мы - в финале

Форвард был признан лучшим игроком матча.

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал победу своей команды над Испанией (1:1, 4:2 по пенальти) в полуфинале чемпионата Европы-2020.

Форвард «Фиорентины» открыл счет на 60-й минуте.

«Не могу передать свои эмоции словами. Это был тяжелый матч. Сборная Испании была сегодня великолепна, но мы - в финале. Вернемся сюда 11 июля и посмотрим. Посмотрим...», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Таким образом, Италия вышла в финал Евро-2020, где сыграет с победителем матча Англия - Дания. Соперники определят лучшего сегодня, 7 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
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