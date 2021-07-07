Федерико Кьеза: Сборная Испании была сегодня великолепна, но мы - в финале

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал победу своей команды над Испанией (1:1, 4:2 по пенальти) в полуфинале чемпионата Европы-2020.

Форвард «Фиорентины» открыл счет на 60-й минуте.

«Не могу передать свои эмоции словами. Это был тяжелый матч. Сборная Испании была сегодня великолепна, но мы - в финале. Вернемся сюда 11 июля и посмотрим. Посмотрим...», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Таким образом, Италия вышла в финал Евро-2020, где сыграет с победителем матча Англия - Дания. Соперники определят лучшего сегодня, 7 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.