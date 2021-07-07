Серхио Бускетс: В этом матче доминировали мы, но таков футбол, остается только поздравить Италию

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение своей команды от Италии (1:1, 2:4 по пенальти) в полуфинале чемпионата Европы-2020.

«Тут все сделали из сборной Италии безоговорочного фаворита, однако мы продемонстрировали, что превосходим ее. В нашей команде много молодых футболистов, и этот опыт пойдет ей на пользу - она еще вернется. Мы навязали то, что хотели: контроль мяча, его возврат сразу после потерь. В целом в этом матче, я считаю, доминировали мы. Но таков футбол, и все, что нам остается, - это поздравить Италию», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Таким образом, Италия вышла в финал Евро-2020, где сыграет с победителем матча Англия - Дания. Команды определят лучшего сегодня, 7 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.