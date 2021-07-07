Эмилиано Мартинес признан лучшим игроком матча Аргентина - Колумбия на Кубке Америки

В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины оказалась сильнее команды Колумбии - 1:1 (3:2 по пенальти).

Лучшим игроком матча стал вратарь «альбиселесте» Эмилиано Мартинес, который в серии пенальти отразил три удара. У колумбийцев свои попытки не реализовали Давинсон Санчес, Йерри Мина и Эдвин Кардона.

¡DIBU, FIGURA! 🧤



Tres penales atajados y a la final 🔜 Emiliano Martínez es el Jugador del Partido 🥇#VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/57UkZxGQuY — Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021

Таким образом, Аргентина вышла в финала, где сыграет с Бразилией, которая в полуфинале победила Перу - 1:0. Матч состоится в ночь на 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.