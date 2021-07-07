«Зенитовский двоечник выходит в финал Евро-2020». Аршавин - о главном тренере сборной Италии Манчини

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу сборной Италии над командой Испании (1:1, 4:2 - по пенальти) в 1/2 финала Евро-2020.

«Доннарумма - звезда, талантливый парень. Он внушает доверие. Испанцы выигрывали уже серию пенальти на турнире, им хватит. По турниру в целом Италия заслуживала больше оказаться в финале.

Манчини? Зенитовский двоечник выходит в финал Евро, все лучшее перенял, а самое плохое - оставил», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что итальянски специалист возглавлял «Зенит» в сезоне-2017/18 и занял с петербургским клубом пятое место в чемпионате России.

Италия вышла в финал чемпионата Европы-2020, где сыграет с победителем матча Англия - Дания. Соперники определят лучшего сегодня, 7 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.