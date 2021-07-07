Жоржиньо: Испания - великолепная команда, которая заставила нас много бегать

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо прокомментировал победу своей команды над Испанией (1:1, 4:2 по пенальти) в полуфинале чемпионата Европы-2020.

Хавбек реализовал решающий одиннадцатиметровый.

«Это была борьба с великолепной командой, которая заставила нас очень много бегать. Но мы знали, что нам придется непросто, но верили до конца и, на мой взгляд, заслужили победу.

У нас прекрасная команда, которая заслуживает всего самого лучшего, потому что мы вместе страдаем, вместе смеемся, вместе шутим и, как и все семьи, иногда можем поспорить, но в итоге мы всегда оказываемся вместе», - приводит слова Жоржиньо Football Italia.

Таким образом, Италия вышла в финал Евро-2020, где сыграет с победителем матча Англия - Дания. Соперники определят лучшего сегодня, 7 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.