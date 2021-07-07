Александр Мостовой: Лучше бы Италия и Испания встретились в финале

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой, выступавший в чемпионате Испании за «Сельту» и «Алавес», прокомментировал победу Италии над «Красной фурией» (1:1, 4:2 - по пенальти) в полуфинале чемпионата Европы-2020.

«Шикарная игра, шикарный сценарий. До игры я говорил, что в основное время счет будет 1:1 и все решится или в дополнительное, или в серии пенальти. Ясно, что болел за испанцев, но и за итальянцев тоже. До игры я говорил, что лучше бы они в финале сыграли, но получилось так», - приводит слова Мостового ТАСС.

Италия вышла в финал Евро-2020, где сыграет с победителем матча Англия - Дания. Соперники определят лучшего сегодня, 7 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.