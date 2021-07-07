Премьер-министр Испании поздравил сборную Италии с выходом в финал Евро-2020

Премьер-министр Испании Педро Санчес после поражения национальной от сборной Италии (1:1, 2:4 - по пенальти) в полуфинале чемпионата Европы-2020 поздравил подопечных Роберто Манчини с выходом в решающую встречу турнира.

«Сегодня мы гордимся нашей сборной больше, чем когда-либо. За вами было интересно следить до самого конца, вы сыграли важнейшую роль на Евро-2020, а в будущем еще порадуете нас своими многочисленными успехами. Поздравляю Италию с выходом в финал», - написал Санчес в своем «твиттере».

Италия вышла в финал Евро-2020, где сыграет с победителем матча Англия - Дания. Соперники определят лучшего сегодня, 7 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.