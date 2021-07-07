ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
07 июля 09:42
автор: Степан Шереметьев

Николай Писарев: Англия заслужила свой финал и должна обыгрывать Данию

Встреча состоится сегодня, 7 июля в Лондоне.

Бывший тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от матча между сборными Англии и Дании в полуфинале Евро-2020.

«Англичане наконец-то претендуют на титул. Они 66 лет не были в финале, им все время чего-то не хватало. Англия начала играть в футбол от обороны, который не нравится всему футбольному миру. Саутгейт решил закрыть глаза на критику. Их критикуют за прагматичный футбол, но, если они выиграют Евро, все сразу же забудут игру.

Болельщикам важен результат, которого очень давно не было. На Евро-2020 для сборной Англии сошлись все звезды. Они могут провести шесть из семи матчей у себя дома, в Лондоне. При своих болельщиках играть гораздо легче. Я считаю, что Англия заслужила свой финал. Думаю, что англичане обыграют Данию», - приводит слова Писарева «СЭ».

Матч Англия – Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в четвертьфинале Англия разгромила Украину (4:0), а Дания оказалась сильнее Чехии (2:1).

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лучшим игроком матча Италия - Испания стал Федерико КьезаУЕФА пригласил Кристиана Эриксена и его врачей на финал Евро-2020Вратарь сборной Латвии Кивлениекс погиб во время фейерверкаЧудовищная зарплата футболистов РФ шокируетШевченко рассказал о своей национальной идентичностиВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Видео всех голов Евро-2020 07.07.2021: Англия против Дании
Видеообзор полуфинала чемпионата Европы по футболу Англия - Дания, который состоится 7 июля.
Англия — Дания: прямая трансляция матча 1/2 финала Евро-2020 07.07.2021
7 июля 2021 года в Лондоне состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Англии и Дании.
Экс-тренер Дзюбы уже в шаге от титула. Как Италия Манчини прошла испанцев в полуфинале Евро-2020
Сборная Испании третий раз в плей-офф чемпионата Европы провела 120-минутный матч - и уступила итальянцам в серии пенальти.
Видео всех голов Евро-2020 06.07.2021: Италия победила Испанию по пенальти
Видеообзор полуфинала чемпионата Европы по футболу Италия - Испания, который состоится 6 июля.
Уйдет ли РПЛ с «Матч ТВ»? Слезет ли наш спорт с госиглы? Станет ли Черчесов амбассадором? Отвечают букмекеры
Представители ведущих букмекерских компаний России обсудили проблемы отрасли в рамках онлайн-конференции In_Sport. В дискуссии приняли участие заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров, директор «Париматч СНГ» Дмитрий Сергеев, глава подкомитета Торгово-промышленной палаты по букмекерской деятельности Николай Оганезов и глава отдела спонсорства BetBoom Рустам Махмутов.
Италия — Испания: прямая трансляция матча 1/2 финала Евро-2020 06.07.2021
6 июля 2021 года в Лондоне состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Италии и Испании.
Русские горки на лондонской травке. Медведев не обгонит Джоковича, Хачанов поспорит за первый полуфинал
В борьбе за выход четвертьфинал Уимблдонского турнира два топовых российских теннисиста Даниил Медведев и Карен Хачанов провели необычные матчи, и победить сумел лишь один из них.
«Италия пройдет испанцев, Англия уложится с датчанами в 90 минут». Булыкин — о полуфиналах Евро-2020
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/2 финала чемпионата Европы.
Почему Йоахим Лев — идеальный главный тренер для сборной России
«Ростов» разобрал потенциальных кандидатов на пост главного тренера сборной России на случай (неминуемой?) отставки Станислава Черчесова.
Позвать Виллаш-Боаша, россиянина или оставить Черчесова? Как РФС снова не наломать дров
Молчание РФС в вопросе тренера сборной приводит к заключению, что никакого плана Б у наших футбольных руководителей не было.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика