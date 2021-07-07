Николай Писарев: Англия заслужила свой финал и должна обыгрывать Данию

Бывший тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от матча между сборными Англии и Дании в полуфинале Евро-2020.

«Англичане наконец-то претендуют на титул. Они 66 лет не были в финале, им все время чего-то не хватало. Англия начала играть в футбол от обороны, который не нравится всему футбольному миру. Саутгейт решил закрыть глаза на критику. Их критикуют за прагматичный футбол, но, если они выиграют Евро, все сразу же забудут игру.

Болельщикам важен результат, которого очень давно не было. На Евро-2020 для сборной Англии сошлись все звезды. Они могут провести шесть из семи матчей у себя дома, в Лондоне. При своих болельщиках играть гораздо легче. Я считаю, что Англия заслужила свой финал. Думаю, что англичане обыграют Данию», - приводит слова Писарева «СЭ».

Матч Англия – Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в четвертьфинале Англия разгромила Украину (4:0), а Дания оказалась сильнее Чехии (2:1).