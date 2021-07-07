Бывший арбитр ФИФА Эрикссон обвинил УЕФА в коррупции

Экс-судья ФИФА Юнас Эрикссон обвинил УЕФА в коррупции. Об этом швед написал на своей странице в инстаграме.

«Прошло пять лет с тех пор, как я судил последний полуфинал чемпионата Европы между Португалией и Уэльсом. Хотя я был счастлив и горд, когда вышел на матч, я и мои коллеги были глубоко разочарованы: почему нам не дали судить финал?

Часто спрашивают: как тебя отбирают на последние матчи? Это достижения? Как вы оцениваете судей? Это тот, кто делает меньше всего ошибок? Кто на самом деле дает оценку?

Это грязный, политический и фальшивый мир, в котором не последнюю роль играют дружба, коррупция, лояльность и национальность. Футбол, который говорит о честной игре и уважении, где правила одинаковы для всех, где четыре лучшие команды, выигравшие наибольшее количество матчей, сыграют полуфиналы в Лондоне сегодня вечером и завтра — но, когда дело доходит до судейства, все происходит в закрытых комнатах, с политической повесткой дня и со всем, кроме футбола.

Те, кто выбран для обслуживания финала, не становятся автоматически тремя лучшими судьями турнира. Не всегда доверие завоевывают те, кто показал лучшие результаты, получил наивысший рейтинг или занял первое место.