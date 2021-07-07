ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
07 июля 09:56
автор: Степан Шереметьев

Бывший арбитр ФИФА Эрикссон обвинил УЕФА в коррупции

Рефери завершил карьеру в 2018 году.

Экс-судья ФИФА Юнас Эрикссон обвинил УЕФА в коррупции. Об этом швед написал на своей странице в инстаграме.

«Прошло пять лет с тех пор, как я судил последний полуфинал чемпионата Европы между Португалией и Уэльсом. Хотя я был счастлив и горд, когда вышел на матч, я и мои коллеги были глубоко разочарованы: почему нам не дали судить финал?

Часто спрашивают: как тебя отбирают на последние матчи? Это достижения? Как вы оцениваете судей? Это тот, кто делает меньше всего ошибок? Кто на самом деле дает оценку?

Это грязный, политический и фальшивый мир, в котором не последнюю роль играют дружба, коррупция, лояльность и национальность. Футбол, который говорит о честной игре и уважении, где правила одинаковы для всех, где четыре лучшие команды, выигравшие наибольшее количество матчей, сыграют полуфиналы в Лондоне сегодня вечером и завтра — но, когда дело доходит до судейства, все происходит в закрытых комнатах, с политической повесткой дня и со всем, кроме футбола.

Те, кто выбран для обслуживания финала, не становятся автоматически тремя лучшими судьями турнира. Не всегда доверие завоевывают те, кто показал лучшие результаты, получил наивысший рейтинг или занял первое место.

На этот раз лучший судья турнира без единой явной ошибки уже отправлен домой. Решение было принято высшим руководством УЕФА и никак не связано с выступлениями на чемпионате Европы.

Другие судьи, которые сами того не зная, имеют нужные контакты, лучшую политическую поддержку или приехали из важных стран, судят дальше. Тем не менее, поздравляем арбитров, которые судят! На них не должна падать тень.

Однако все должны знать, что это гнилой мир, далекий от хорошей культуры, и что я, с точки зрения перспективы, могу сказать, что чертовски счастлив, что перестал судить три года назад», - приводит слова Эрикссона Sport24.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jonas Eriksson (@jonaseriksson01)

Отметим, что Эрикссон завершил карьеру арбитра в 2018 году. Он также заявил, что узнал о непопадании на чемпионат мира только из газет, что стало ключевым фактором при решении прекратить обслуживание матчей.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кирилл Комбаров получил должность в тульском "Арсенале"Капитан сборной Уругвая не стал переходить в ЦСКАРезервным судьей полуфинала Испания - Италия назначен Сергей КарасевЧудовищная зарплата футболистов РФ шокируетШевченко рассказал о своей национальной идентичностиВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Видео всех голов Евро-2020 07.07.2021: Англия против Дании
Видеообзор полуфинала чемпионата Европы по футболу Англия - Дания, который состоится 7 июля.
Англия — Дания: прямая трансляция матча 1/2 финала Евро-2020 07.07.2021
7 июля 2021 года в Лондоне состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Англии и Дании.
Экс-тренер Дзюбы уже в шаге от титула. Как Италия Манчини прошла испанцев в полуфинале Евро-2020
Сборная Испании третий раз в плей-офф чемпионата Европы провела 120-минутный матч - и уступила итальянцам в серии пенальти.
Видео всех голов Евро-2020 06.07.2021: Италия победила Испанию по пенальти
Видеообзор полуфинала чемпионата Европы по футболу Италия - Испания, который состоится 6 июля.
Уйдет ли РПЛ с «Матч ТВ»? Слезет ли наш спорт с госиглы? Станет ли Черчесов амбассадором? Отвечают букмекеры
Представители ведущих букмекерских компаний России обсудили проблемы отрасли в рамках онлайн-конференции In_Sport. В дискуссии приняли участие заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров, директор «Париматч СНГ» Дмитрий Сергеев, глава подкомитета Торгово-промышленной палаты по букмекерской деятельности Николай Оганезов и глава отдела спонсорства BetBoom Рустам Махмутов.
Италия — Испания: прямая трансляция матча 1/2 финала Евро-2020 06.07.2021
6 июля 2021 года в Лондоне состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Италии и Испании.
Русские горки на лондонской травке. Медведев не обгонит Джоковича, Хачанов поспорит за первый полуфинал
В борьбе за выход четвертьфинал Уимблдонского турнира два топовых российских теннисиста Даниил Медведев и Карен Хачанов провели необычные матчи, и победить сумел лишь один из них.
«Италия пройдет испанцев, Англия уложится с датчанами в 90 минут». Булыкин — о полуфиналах Евро-2020
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/2 финала чемпионата Европы.
Почему Йоахим Лев — идеальный главный тренер для сборной России
«Ростов» разобрал потенциальных кандидатов на пост главного тренера сборной России на случай (неминуемой?) отставки Станислава Черчесова.
Позвать Виллаш-Боаша, россиянина или оставить Черчесова? Как РФС снова не наломать дров
Молчание РФС в вопросе тренера сборной приводит к заключению, что никакого плана Б у наших футбольных руководителей не было.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика