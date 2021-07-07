Пьер-Эмиль Хейбьерг: С нетерпением ждем возможности в матче с сильным соперником показать себя

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг поделился ожиданиями от матча с Англией в полуфинале Евро-2020.

«Понятно, что есть какие-то детали, которые об отдельных игроках тебе хотелось бы знать лучше, но опять же они набирали форму по ходу турнира, как, впрочем, и мы. Обе команды набрали отличный ход, и надо этим пользоваться. Мы с нетрпением ждем возможности в матче с очень сильным соперником показать, что у нас есть», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Матч Англия – Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в четвертьфинале Англия разгромила Украину (4:0), а Дания оказалась сильнее Чехии (2:1).