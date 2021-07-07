Тренер Дании - о полуфинале Евро: У Англии нет никаких слабых мест, все будет решаться в мелочах

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча с Англией в полуфинале Евро-2020.

«У Англии нет никаких слабых мест. Все будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это очень сильная команда. Слабых мест у нее нет, но мы попробуем найти способ обыграть англичан.

Мы не собираемся просто так отдавать инициативу и изменять себе. Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол. При этом прекрасно понимаем, что англичане будут делать то же самое. Они подойдут к матчу с таким же настроем. Так что это будет борьба за инициативу, борьба за то, чтобы быть на шаг впереди соперника», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч Англия – Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в четвертьфинале Англия разгромила Украину (4:0), а Дания оказалась сильнее Чехии (2:1).