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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
07 июля 10:38
автор: Степан Шереметьев

Гарет Саутгейт: Порой люди в нашей стране забывают, что мы ни разу не выигрывали Евро

Сегодня, 7 июля сборная Англии встретится с Данией в полуфинале ЧЕ-2020.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с Данией в 1/2 финала Евро-2020.

«На кону трофей, который мы ни разу не выигрывали. Дания побеждала на ЕВРО, так что у нее статистика лучше, чем у нас. Мне кажется, что порой люди в нашей стране забывают об этом. Мы еще ни разу не были в финале, так что у наших игроков есть хорошая возможность добиться еще более значимого успеха.

Мы должны хорошо подготовиться, чтобы обыграть команду, которая умеет менять тактический рисунок, у которой есть очень хорошие игроки и отличный настрой на игру.

Увеличение числа болельщиков на «Уэмбли»? Здорово, что у нас будет поддержка и мы сможем почувствовать эту энергетику. Судьбу матча решат принятые на поле решения. Все будет зависеть от того, как будет играть команда, как она будет защищаться и атаковать», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч Англия – Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в четвертьфинале Англия разгромила Украину (4:0), а Дания оказалась сильнее Чехии (2:1).

источник: UEFA (УЕФА)
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