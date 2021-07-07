Нигматуллин назвал Лева серьезной кандидатурой на пост главного тренера сборной России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном назначении Йоахима Лева на пост главного тренера сборной России.

«Не очень корректно об этом говорить: Черчесова еще никто не увольнял. Если же предположить приход Лева чисто гипотетически, то кандидатура, конечно, серьезная. Это успешный тренер. Ранее он добивался прекрасных результатов со сборной Германии. Но не на этом Чемпионате Европы. На этом турнире немецкая команда особо ничего показать не смогла.», - приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, что последним местом работы Йоахима Лева была сборная Германии, которую он покинул после чемпионата Европы-2020. Бундестим завершили свое выступление на турнире на стадии 1/8 финала, уступив Англии (0:2).

На данный момент Россию возглавляет Станислав Черчесов, соглашение которого рассчитано до декабря 2022 года.