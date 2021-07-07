Андрей Канчельскис: Виллаш-Боаш - тренер ДЮСШ, над ним в «Тоттенхеме» все смеялись

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном назначении бывшего наставника «Зенита» Андре Вилаша-Боаша на пост главного тренера национальной команды.

«Виллаш-Боаш - тренер ДЮСШ. Над ним в «Тоттенхеме» все смеялись, как он туда вообще попал. Понятно как, все-таки протеже Моуриньо. Думаю, в «Зените» тоже над ним смеялись после таких результатов. Если из двух кандидатур выбирать - Виллаш-Боаш или Лев, то, конечно, Лев. Португалец не соответствует своему уровню. Он провалился везде, где работал: «Тоттенхем», «Зенит» и «Марсель». Давайте он еще в сборной нас насмешит, вы этого хотите?

Не надо рисковать, нам сейчас вообще нельзя этого делать. Нужно взвешенно принять обдуманное решение о главном тренере и выбрать лучшую кандидатуру», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, что Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под руководством португальского специалиста петербургский стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

На данный момент сборную Россию возглавляет Станислав Черчесов, соглашение которого рассчитано до декабря 2022 года.