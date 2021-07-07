Константин Генич: Хочется, чтобы Англия пропустила, и понять, как она будет отыгрываться

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча между сборными Англии и Дании в полуфинале чемпионата Европы-2020.

«Дания показывает себя командой очень обученной, организованной и очень готовой. Очень хочется, чтобы Англия пропустила, и понять, как она будет отыгрываться. Но не знаю, готова ли Дания с ее лихой атакой огорчить Джордана Пикфорда. Верится, что Англия в атаке свое реализует. Кьер отлично действует в обороне, но не может же он один там все делать. Вестергор и Кристиансен ему помогают, но на них не было очень серьезной нагрузки. Мне кажется, что очень много голов быть не должно, а одним голом вряд ли в этой паре все может ограничиться, поэтому 2-3 гола в игре будет», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч Англия – Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в четвертьфинале Англия разгромила Украину (4:0), а Дания оказалась сильнее Чехии (2:1).