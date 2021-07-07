ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
07 июля 11:22
автор: Степан Шереметьев

Константин Генич: Хочется, чтобы Англия пропустила, и понять, как она будет отыгрываться

Родоначальники футбола сегодня, 7 июля сыграют с Данией на Евро-2020.

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча между сборными Англии и Дании в полуфинале чемпионата Европы-2020.

«Дания показывает себя командой очень обученной, организованной и очень готовой. Очень хочется, чтобы Англия пропустила, и понять, как она будет отыгрываться. Но не знаю, готова ли Дания с ее лихой атакой огорчить Джордана Пикфорда. Верится, что Англия в атаке свое реализует. Кьер отлично действует в обороне, но не может же он один там все делать. Вестергор и Кристиансен ему помогают, но на них не было очень серьезной нагрузки. Мне кажется, что очень много голов быть не должно, а одним голом вряд ли в этой паре все может ограничиться, поэтому 2-3 гола в игре будет», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч Англия – Дания состоится 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в четвертьфинале Англия разгромила Украину (4:0), а Дания оказалась сильнее Чехии (2:1).

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Экипаж Сотникова стал победителем ралли-рейда "Шелковый путь" в разряде грузовиковСборная Бразилии вышла в финал Кубка АмерикиЖенская сборная России по гандболу назвала состав на Олимпиаду в ТокиоВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаЧудовищная зарплата футболистов РФ шокируетВместо Дзюбы: для сборной России подрастает новый суперфорвард
Видео всех голов Евро-2020 07.07.2021: Англия против Дании
Видеообзор полуфинала чемпионата Европы по футболу Англия - Дания, который состоится 7 июля.
Англия — Дания: прямая трансляция матча 1/2 финала Евро-2020 07.07.2021
7 июля 2021 года в Лондоне состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Англии и Дании.
Экс-тренер Дзюбы уже в шаге от титула. Как Италия Манчини прошла испанцев в полуфинале Евро-2020
Сборная Испании третий раз в плей-офф чемпионата Европы провела 120-минутный матч - и уступила итальянцам в серии пенальти.
Видео всех голов Евро-2020 06.07.2021: Италия победила Испанию по пенальти
Видеообзор полуфинала чемпионата Европы по футболу Италия - Испания, который состоится 6 июля.
Уйдет ли РПЛ с «Матч ТВ»? Слезет ли наш спорт с госиглы? Станет ли Черчесов амбассадором? Отвечают букмекеры
Представители ведущих букмекерских компаний России обсудили проблемы отрасли в рамках онлайн-конференции In_Sport. В дискуссии приняли участие заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров, директор «Париматч СНГ» Дмитрий Сергеев, глава подкомитета Торгово-промышленной палаты по букмекерской деятельности Николай Оганезов и глава отдела спонсорства BetBoom Рустам Махмутов.
Италия — Испания: прямая трансляция матча 1/2 финала Евро-2020 06.07.2021
6 июля 2021 года в Лондоне состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Италии и Испании.
Русские горки на лондонской травке. Медведев не обгонит Джоковича, Хачанов поспорит за первый полуфинал
В борьбе за выход четвертьфинал Уимблдонского турнира два топовых российских теннисиста Даниил Медведев и Карен Хачанов провели необычные матчи, и победить сумел лишь один из них.
«Италия пройдет испанцев, Англия уложится с датчанами в 90 минут». Булыкин — о полуфиналах Евро-2020
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/2 финала чемпионата Европы.
Почему Йоахим Лев — идеальный главный тренер для сборной России
«Ростов» разобрал потенциальных кандидатов на пост главного тренера сборной России на случай (неминуемой?) отставки Станислава Черчесова.
Позвать Виллаш-Боаша, россиянина или оставить Черчесова? Как РФС снова не наломать дров
Молчание РФС в вопросе тренера сборной приводит к заключению, что никакого плана Б у наших футбольных руководителей не было.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика