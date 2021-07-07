Стала известна стоимость билетов на матч за Суперкубок России

В продажу поступили билеты на матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Стоимость самого дешевого билета на встречу, которая пройдет в Калининграде, составляет 700 рублей. Самый дорогой билет обойдется в 1 800 рублей.

Отмечается, что для болельщиков «Зенита» выделены места на южной трибуне D стадиона «Калининград», для фанатов «Локомотива» выделили места на северной трибуне B. Согласно распоряжению правительства Калининградской области на фоне пандемии коронавируса, вместимость стадиона составит не более 70 процентов от общего количества мест. Фактическая вместимость может быть меньше с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и социальной дистанции.

Напомним, матч за Суперкубок России «Зенит» - «Локомотив» состоится 17 июля в Калининграде, Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.