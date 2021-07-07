Стали известны арбитры на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом»

Российский рефери Павел Кукуян назначен главным арбитром матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Его ассистенты выступят Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков, резервный судья - Иван Сиденков. Резервный помощник арбитра - Александр Богданов. Отвечать за VAR будет Игорь Панин, AVAR - Алексей Стипиди.
Ранее стало известно, что встреча пройдет при 70-процентной заполняемости стадиона.
Напомним, матч за Суперкубок России «Зенит» - «Локомотив» состоится 17 июля в Калининграде, Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
источник: РПЛ