Эльмир Набиуллин: Главное, что тренерский штаб «Химок» хотел видеть меня в команде

Новый игрок «Химок» Эльмир Набиуллин поделился эмоциями после перехода в подмосковную команду.

«Меня отлично приняли в команде. В «Химках» собрался очень хороший и амбициозный коллектив, который в прошлом сезоне провел впечатляющую серию в Премьер-Лиге. Оказавшись здесь, понимаю, что это не просто так. Я играл против «Химок», команда отличается неуступчивостью, с ними тяжело играть любому сопернику.

С первого дня ощущаю, что здесь очень интенсивные тренировки. Но главное — чувствуется, что тренерский штаб хотел видеть меня в команде. «Арена Химки» - хорошо знакомый мне стадион, где я сыграл много матчей. С нетерпением жду первых официальных игр, чтобы показать себя!» - приводит слова футболиста официальный сайт «Химок».

Напомним, что последним клубом Эльмира был «Сочи», с которым защитнику не удалось договориться о продлении контракта.