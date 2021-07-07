Хавьер Рибалта: Караваев был фантастическим приобретением для «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта считает очень удачным приобретение защитника Вячеслава Караваева из нидерландского «Витесса».

«Я был очень доволен, когда мы подписали Караваева. Не хочу его ни с кем сравнивать. Слава - фантастический футболист. И он был фантастическим приобретением для «Зенита». У меня только позитивные эмоции от его покупки за те деньги, которые мы за него заплатили», - приводит слова Рибалты Sport24.

Напомним, что Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса» в 2019 году за восемь миллионов евро. С тех пор он провел за команду 62 матча, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. В составе сине-бело-голубых Вячеслав дважды победил в чемпионате России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Помимо этого в октябре 2019-го дебютировал за сборную России, за которую сыграл 16 встреч и отличился двумя голами.