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07 июля 14:24
автор: Александр Поволоцкий

Сборная России проведет отборочный матч ЧМ-2022 против команды Словакии в Казани

В первом круге российская команда уступила словакам со счетом 1:2.

Стало известно место проведения отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными России и Словакии.

Как сообщает пресс-слуэба УЕФА, команды сыграют на «Ак Барс Арене» в городе Казань. Матч пройдет 8 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Сборная России, набрав в трех матчах шесть очков занимает второе место в турнирной таблице группы H. Подопечные Станислава Черчесова победили Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также уступили Словакии (1:2).

Лидирует в таблице команда Хорватии (6), Словакия (5) — на третьей строчке.

источник: UEFA (УЕФА)
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