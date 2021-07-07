«Спартак» не подтвердил сообщение о передаче стадиона Минспорту

«Спартак» опроверг информацию о возможном переходе домашнего стадиона «Открытие Банк Арена» под контроль сторонней компании.

«Это всё равно, что снимать квартиру или дом у самого себя, будучи собственником объекта. Предпочитаем оставаться хозяевами у себя дома», — приводит слова директора по развитию и коммуникациям клуба Антона Фетисова «РБК-Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что Министерство спорта РФ рассмотрит проект централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в стране. К данным объектам причислены спортплощадки, построенные к ЧМ-2018 по футболу, и некоторые частные арены.