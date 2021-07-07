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Рауль Рианчо: Для меня было бы большой честью возглавить сборную России
07 июля 15:58
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Спартак»

Рауль Рианчо: Для меня было бы большой честью возглавить сборную России

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе В.

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на возможное назначение иностранца на пост главного тренера сборной России.

 «Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В «Динамо» Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками «Динамо», которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация, что РФС начнет переговоры об отставке Черчесова и займется выбором нового тренера.

В списке претендентов значились фамилии двух немецких специалистов Йоахима Лева и Штефан Кунцa.

 

источник: «Спорт-Экспресс»
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