Рауль Рианчо: Для меня было бы большой честью возглавить сборную России

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на возможное назначение иностранца на пост главного тренера сборной России.

«Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В «Динамо» Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками «Динамо», которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация, что РФС начнет переговоры об отставке Черчесова и займется выбором нового тренера.

В списке претендентов значились фамилии двух немецких специалистов Йоахима Лева и Штефан Кунцa.