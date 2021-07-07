Фетисов - об иностранце во главе сборной России: Тренер - не волшебник, он не может что-то поменять

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на возможное назначение иностранца на пост главного тренера сборной России по футболу.

«Любому тренеру нужны футболисты. Система должна работать таким образом, чтобы у тренера было хотя бы три состава игроков, на которых он может рассчитывать. Наверное, там есть правильные люди, которые примут правильное решение. Надо создавать систему подготовки футболистов, чтобы были равные условия для всех. Надо понять, куда мы движемся. Никто у нас также не играет в европейских клубах — это тоже проблема. Тренер — не волшебник, он не может что-то поменять», — приводит «Спорт-Экспресс» слова депутата Госдумы.

Ранее в СМИ появилась информация, что РФС начнет переговоры об отставке Черчесова и займется выбором нового тренера. В списке претендентов также значились фамилии двух немецких специалистов Йоахима Лева и Штефан Кунцa.