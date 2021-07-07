Шамиль Газизов: РПЛ нужно продолжать работать по системе «8+17»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России.

«Нынешнему лимиту надо дать время, хотя бы несколько лет. Нужно продолжать работать по системе «8+17», нельзя же каждый год прыгать с одного на другое. Нравится он кому-то, не нравится — все равно надо дать время, посмотреть на его эффективность. А постоянно менять число легионеров в заявке попросту несерьезно. Неудовлетворительные результаты в еврокубках и на Евро — результат не одного дня, поменять все сразу не получится, нужно время», - приводит Sport24 слова функционера.

Ранее сообщалось, что Минспорта не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ. Олег Матыцин заявил, что вопрос об изменении надо рассматривать в комплексе.