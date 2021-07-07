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07 июля 17:16
автор: Максим Скороходов

Газизов настаивает на том, что нынешнему лимиту на легионеров нужно дать время

Российские клубы на текущий момент могут внести в заявку не более восьми легионеров и выпускать их всех на поле.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал текущий вид лимита на легионеров в российском футболе.

«Нынешнему лимиту надо дать время, хотя бы несколько лет. Нужно продолжать работать по системе «8+17», нельзя же каждый год прыгать с одного на другое. Нравится он кому-то, не нравится — все равно надо дать время, посмотреть на его эффективность. Нет смысла дергаться туда-сюда, мы так к лучшему варианту не придем. Этой модели нужно время, а потом уже стоит делать выводы. А постоянно менять число легионеров в заявке попросту несерьезно», - приводит слова Газизова Sport24.ru.

Напомним, что вопрос возможного изменения лимита на легионеров после провала сборной России на Евро-2020 поднял вице-премьер по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

источник: Sport24.ru
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