Газизов настаивает на том, что нынешнему лимиту на легионеров нужно дать время

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал текущий вид лимита на легионеров в российском футболе.

«Нынешнему лимиту надо дать время, хотя бы несколько лет. Нужно продолжать работать по системе «8+17», нельзя же каждый год прыгать с одного на другое. Нравится он кому-то, не нравится — все равно надо дать время, посмотреть на его эффективность. Нет смысла дергаться туда-сюда, мы так к лучшему варианту не придем. Этой модели нужно время, а потом уже стоит делать выводы. А постоянно менять число легионеров в заявке попросту несерьезно», - приводит слова Газизова Sport24.ru.

Напомним, что вопрос возможного изменения лимита на легионеров после провала сборной России на Евро-2020 поднял вице-премьер по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.