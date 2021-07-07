РФС обеспокоен ситуацией с правами на показ отборочных турниров Евро 2024 и 2028 годов

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что УЕФА не предоставил информацию о тендере на права на показ отборочных турниров на чемпионаты Европы 2024 и 2028 годов.

«Российский футбольный союз обеспокоен ситуацией с телеконтрактом на показ следующего отборочного цикла Евро 2022-2028. Официальной информации о том, когда состоится тендер, нет. Считаем наиболее эффективной практику, применяемую во многих европейских странах, когда правами на трансляции владеют вещатели. Знаем, что крупнейшие российские бродкастеры хотят участвовать напрямую в тендере без привлечения посредников», - приводит ТАСС сообщение службы коммуникации РФС.

Добавим, что Евро-2024 пройдет в десяти городах Германии, а хозяин Евро-2028 будет определен в следующим году. На данный момент подано две заявки, от Турции и объединенная от Румынии, Греции, Болгарии и Сербии.