Кураньи считает, что Тедеско идеально подошел бы сборной России

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о возможном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

«Это суперкандидат. Мне кажется, он бы идеально подошел сборной. Знает российскую лигу, всех игроков, здорово проводит анализ, у него современный взгляд на футбол. И он, и Черчесов сильные тренеры, но с совершенно разным подходом. А если с нынешним главным тренером и расставаться, то для чего-то нового», - приводит слова Кураньи «Спорт-Экспресс».

Напомним, что среди немецких специалистов, по данным СМИ, на должность главного тренера сборной России претендуют бывший наставник основной сборной Германии Йоахим Лев и главный тренер молодежной немецкой сборной Штефан Кунц.