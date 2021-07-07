Роман Широков: Кандидатом на пост главного тренера сборной России я бы рассмотрел Кунца

Экс-футболист сборной России Роман Широков выбирает главного тренера молодежной сборной Германии Штефана Кунца в качестве возможного нового наставника национальной команды.

«Черчесов никуда еще не ушел. Из названных кандидатов — Лев, Виллаш-Боаш, Петкович — мне никто не нравится. Петкович добился хороших результатов со Швейцарией, и его контракт наверняка будет продлен. Лев — хороший тренер, когда-то выигрывал ЧМ, но Черчесов тоже до 1/4 финала доходил и добивался неплохих результатов с нашей сборной. К тому же, Лев два последних ЧМ благополучно проиграл, вот на это надо смотреть. Я хотел бы видеть иностранного тренера, но не вышеперечисленных и уж точно не Виллаш-Боаша. РФС нужно посмотреть кандидатов в институтах сборных, в том числе и на уровне молодежек, где хорошо выстроена система. Я лучше бы рассмотрел Штефана Кунца, а не Йоахима Лева», — цитирует Sport24 бронзового призера ЧЕ-2008.

Добавим, что Кунц дважды выигрывал молодежный чемпионат Европы, возглавляя немецкую команды. В качестве игрока Штефан становился победителем ЧЕ-1996.

На данный момент сборную России возглавляет Станислав Черчесов, соглашение которого рассчитано до декабря 2022 года.