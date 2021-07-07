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07 июля 19:18
автор: Максим Скороходов

РФС объяснил выбор Казани в качестве города проведения матча Россия - Словакия

Игра пройдет 8 октября на «Ак Барс Арене».

РФС рассказал, почему матч квалификации на чемпионат мира в 2022 года между сборными России и Словакии пройдет в Казани.

«В Татарстане активно развивается футбол, у города есть современная арена, готовая к проведению матчей самого высокого уровня. В 2023 году на ней должен пройти Суперкубок УЕФА. Болельщики сборной живут по всей стране, поэтому РФС проводит матчи национальной команды в разных регионах, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к сборной и поболеть за наших парней», - приводит ТАСС сообщение службы коммуникаций РФС.

Напомним, что 30 марта в первой игре между национальными командами сильнее оказались словацкие футболисты (2:1).

После трех туров сборная России с шестью очками занимает второе место в отборочной группе Н, а команда Словакии, набрав пять очков - третье.

источник: ТАСС
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