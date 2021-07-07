Непомнящий заявил, что российских тренеров обучают по ведущим методикам Европы

Валерий Непомнящий рассказал, как проходит обучение российских тренеров.

«Существует огромное количество материалов, разработанных в Российском футбольном союзе. В них подробно рассказано, что и как нужно делать в группах начальной подготовки, а тренировки расписаны буквально на весь год. Методики заимствованы у ведущих академий Европы. Если сравнивать с тем, как обстояло дело во времена СССР, то в этом вопросе удалось достичь солидного прогресса», - приводит слова Непомнящего RT.

Добавим, что по данным СМИ, все российские тренеры, к которым обращался РФС, отказались возглавить сборную своей страны.