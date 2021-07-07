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07 июля 20:12
автор: Максим Скороходов

Непомнящий заявил, что российских тренеров обучают по ведущим методикам Европы

Российский специалист уверен, что в нашей стране обучение футбольных тренеров спрогрессировало со времен СССР.

Валерий Непомнящий рассказал, как проходит обучение российских тренеров.

«Существует огромное количество материалов, разработанных в Российском футбольном союзе. В них подробно рассказано, что и как нужно делать в группах начальной подготовки, а тренировки расписаны буквально на весь год. Методики заимствованы у ведущих академий Европы. Если сравнивать с тем, как обстояло дело во времена СССР, то в этом вопросе удалось достичь солидного прогресса», - приводит слова Непомнящего RT.

Добавим, что по данным СМИ, все российские тренеры, к которым обращался РФС, отказались возглавить сборную своей страны.

источник: «RT на русском»
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