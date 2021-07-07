Роднина - о возможной отставке Черчесова: При чем тут тренер, если нет игроков?

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на возможную отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Вы можете поменять тренера, но команду-то вы не поменяете. Разве есть игроки лучше? Нет. При чём тут тренер, если нет футболистов? Вы можете менять тренера, поднимать зарплаты и гонорары, но выступают-то спортсмены, а не тренер. Мы неоднократно меняли специалистов — в том числе иностранных. Пока мы не будем менять ситуацию на начальном тренере и ситуацию в спортивных школах, то никогда не будет сильного состава сборной», - цитирует «Чемпионат» известную фигуристку.

Добавим, что кандидатами на пост главного тренера национальной команды являются немецкие специалисты Йоахим Лев, Штефан Кунц и португалец Андре Виллаш-Боаш.

На данный момент сборную России возглавляет Станислав Черчесов, соглашение которого рассчитано до декабря 2022 года.