Непомнящий рассказал, как повысить качество молодых футболистов в России

Тренер Валерий Непомнящий назвал основные проблемы в детском футболе в России.

«Во-первых, необходимо, чтобы профессия детского футбольного тренера была престижной, а работать по этой специальности хотели лучшие. Для этого нужно повысить зарплату, ведь сейчас большинству платят смешные 8-15 тыс. рублей в месяц. В связи с этим наставники попадают под влияние родителей игроков, ведь те помогают и с приобретением экипировки, и со сбором денег на поездки.

Во-вторых, с семилетнего возраста детей заставляют добиваться результата. Вследствие этого тренер вынужден готовить команду, а должен развивать игроков, а талантливых ребят.

В-третьих, подготовка тренерских кадров. В этом плане мы движемся в сторону Европы, ведь УЕФА утверждает категории лицензий, формат обучения. Но мне кажется, что нам это не очень подходит», - приводит слова Непомнящего RT.

Напомним, что после неудачных выступлений российских футболистов на чемпионате Европы, где они заняли последнее место в своей группе, Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечающий за вопросы культуры, туризма и спорта, заявил, что необходимо немедленно избавиться от непрозрачных критериев отбора спортсменов.