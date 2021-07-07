Президент «Бенфики» арестован за отмывание денег

Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейру арестован по подозрению в налоговом мошенничестве и отмывании денег, сообщает SIC Noticias.

Вместе с ним генеральная прокуратура подтвердила арест его сына Тьягу, а также двух бизнесменов, футбольного агента Бруну Маседу и Хосе Антониу душ Сантуша, частного акционера «Бенфики».

Все четверо задержаны по делу преступной швейцарской группировки Монте-Бранко, деятельность которой была приостановлена правоохранительными органами в 2011 году