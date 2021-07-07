Соболев, Джикия и Зобнин присоединились на сборе к «Спартаку»

Игроки московского «Спартака», которые выступали в составе сборной России на Евро-2020, присоединились к команде.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, нападающий Александр Соболев, полузащитник Роман Зобнин и защитник Георгий Джикия уже тренируются с клубом в Австрии. Футболистам были предоставлены дополнительные выходные после чемпионата Европы.

Напомним, что «Спартак» тренируется под руководством нового главного тренера Руя Витории. Красно-белые провели три товарищеских матча, в которых одержали одну победу над хорватским «Шибеником» (4:2), сыграли вничью со словенским «Браво» (2:2) и проиграли азербайджанскому «Нефтчи» (1:2).