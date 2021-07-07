Федор Чалов: Олич хотел поставить ЦСКА европейский футбол

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал про тренировочный процесс в команде, в то время, когда ею руководил хорватский специалист Ивица Олич.

«Ивица пришел во время сезона, хотел поставить европейский футбол — с высокой интенсивностью, с прессингом, на контратаках. С ним мы стали гораздо больше работать над завершением — для меня как нападающего это было заметно. Каждое упражнение заканчивалось ударом. Даже любой квадрат у нас был с маленькими воротами. Мы не так часто общались один на один, но после тренировок Олич оставался с атакующими игроками — мы очень много завершали. Он сам подавал, делал прострелы», - приводит слова Чалова «Чемпионат».

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года. По итогам сезона хорват не смог вывести клуб в еврокубки, что случилось с армейцами впервые за 20 лет. 15 июня обе стороны объявили о расторжении контракта по причине разного видения будущего первой команды.