Кронпринц Дании вместе со своей семьей присутствует на полуфинале Евро-2020

Кронпринц Дании Фредерик, кронпринцесса Мэри и их сын принц Кристиан присутствует на полуфинальном матче чемпионата Европы между национальной командой их страны и сборной Англии, сообщает ТАСС.

Источник отмечает, что Фредерик одет в футболку с фамилией Эриксена, который перенес остановку сердца в первой игре сборной Дании на турнире.

Напомним, что накануне первым финалистом Евро-2020 стала команда Италии. Решающая игра за звание лучшей национальной команды Старого Света пройдет 11 июля также в Лондоне на «Уэмбли».