Российский вратарь Андрею Лунев может перейти в «Байер», сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, 29-летнему вратарю осталось пройти медицинский осмотр и согласовать контракт.

В прошлом сезоне, выступая за «Зенит», который не стал продлевать истекающее соглашение со своим игроком, Лунев провел в РПЛ 12 матчей и пропустил 12 голов, трижды оставив ворота «сухими».

Напомним, что голкипер перешел в «Зенит» из «Уфы» в 2017 году за 3,5 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 118 матчей, в 47 из них сыграв на ноль. В составе петербургского клуба Андрей становился трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.