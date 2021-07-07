ЦСКА готов включить Щеникова в сделку по Далбергу

По информации InterLive, ЦСКА может включить в сделку по бразильскому защитнику Далберту своего латераля Георгия Щенникова.

Transfermarkt оценивает армейца в 2 млн евро. Щенников в РПЛ-2020/21 провел 22 игр, в которых не отличился результативными действиями.

«Интер», который владеет правами на Далберта хочет выручить за 27-летнего футболиста от шести до семи миллионов евро.

Прошлый сезон Далберт провел в аренде во французском «Ренне». Защитник сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Интером» действует до 2023 года.