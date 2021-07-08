Сборная Англии вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию в дополнительное время

Сборная Англии в полуфинальном матче чемпионата Европы победила команду Дании - 2:1.

На тридцатой минуте нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счет, реализовав штрафной, а спустя девять минут англичане отыгрались: мяч в свои ворота после прострела Букайо Сака отправил Симон Кьер.

Больше в основное время команды не смогли отличиться забитыми голами.

А на 104-й минуте Гарри Кейн вывел свою команду в финал чемпионата Европы, добив мяч в ворота, после того как не смог реализовать пенальти.

Напомним, что накануне первым финалистом турнира стала команда Италии. Решающая игра за звание лучшей национальной команды Старого Света пройдет 11 июля также в Лондоне на «Уэмбли».