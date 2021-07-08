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Сборная Англии вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию в дополнительное время
08 июля 00:36
автор: Максим Скороходов

Сборная Англии вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию в дополнительное время

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли»

Сборная Англии в полуфинальном матче чемпионата Европы победила команду Дании - 2:1.

На тридцатой минуте нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счет, реализовав штрафной, а спустя девять минут англичане отыгрались: мяч в свои ворота после прострела Букайо Сака отправил Симон Кьер.

Больше в основное время команды не смогли отличиться забитыми голами.

А на 104-й минуте Гарри Кейн вывел свою команду в финал чемпионата Европы, добив мяч в ворота, после того как не смог реализовать пенальти.

Напомним, что накануне первым финалистом турнира стала команда Италии. Решающая игра за звание лучшей национальной команды Старого Света пройдет 11 июля также в Лондоне на «Уэмбли».

Евро-2020

Полуфинал

Лондон, Англия.

Англия - Дания - 2:1 (1:1, 0:0)

Голы: Кьер (автогол), 39, Кейн, 104 - Дамсгор, 30

Нереализованный пенальти: Кейн, 104

Англия: Пикфорд, Стоунз, Уокер, Шоу, Магуайр, Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 105), Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Дания: Шмейхель, Ларсен (Васс, 67), Вестергор (Винд, 105), Кьер, Мэле, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 88), Дамсгор (Поульсен, 67), Кристенсен (Андерсен, 79), Брэйтуэйт, Дольберг (Нергор, 67).

Предупреждения: Магуайр, 49, Васс, 72.

источник: «Советский спорт»
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