ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
08 июля 11:09
автор: Максим Скороходов

Жозе Моуринью: Англия была заслужила победу, но для меня это точно не пенальти

Португальский специалист не понял, почему за падение Стерлинга в штрафной датчан назначили одиннадцатиметровый удар.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий послед победной для англичан полуфинальной игры чемпионата Европы против команды Дании (2:1).

«Да, потрясающий матч, но я не уверен, что вы хотите прислушиваться к моему мнению. Победила лучшая команда. Англия была фантастической и заслужила победу, но для меня это точно не пенальти. Я говорю так, как вижу, а не так, как есть. На таком уровне, в полуфинале чемпионата Европы, я не понимаю решения арбитра и еще больше не понимаю, почему VAR не отменила пенальти», - приводит слова Моуринью RT, ссылаясь на TalkSPORT.

Напомним, что победный гол был забит Гарри Кейном, который сыграл на добивании после того как сам не смог реализовать упомянутый выше пенальти.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Локомотив", ведя в счёте, проиграл греческому "Арису""Зенит" отыграл два мяча в матче с "Вердером"Украинский полузащитник пожертвовал призовые за Евро-2020 на лечение детейНиколаева свела поклонников с ума, показав себя в трусикахВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаЧерчесов обратился в РФС с просьбой
Кучеров — лучший бомбардир, Василевский — MVP плей-офф. Как русская «Тампа» взяла второй подряд Кубок Стэнли
«Тампа» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ с минимальным счетом одолела «Монреаль» и второй год подряд взяла самый престижный клубный трофей мирового хоккея. Сразу трое россиян - Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев - стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.
Сомнительный пенальти на глазах у принца. Как Англия дожала Данию и вышла в финал Евро-2020
Сборная Англии в полуфинальном матче чемпионата Европы в дополнительное время вырвала волевую победу у Дании (2:1) и впервые в истории сыграет в поединке за континентальный титул с Италией.
Видео всех голов Евро-2020 07.07.2021: Англия победила Данию в овертайме
Видеообзор полуфинала чемпионата Европы по футболу Англия - Дания, который состоится 7 июля.
Англия — Дания: прямая трансляция матча 1/2 финала Евро-2020 07.07.2021
7 июля 2021 года в Лондоне состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Англии и Дании.
Подножка от канадца Шаповалова. Как Хачанов не смог выйти в полуфинал Уимблдона-2021
В четвертьфинальном поединке Уимблдона россиянин Карен Хачанов в пяти сетах уступил представляющему Канаду Денису Шаповалову и не смог выйти в свой первый полуфинал турнира Большого шлема.
«Самое главное — результат, и он его дает». Кирьяков — о возможном приходе Кунца в сборную России
Бывший нападающий «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о том, что немецкий специалист Штефан Кунц вошел в шорт-лист претендентов на пост главного тренера сборной России.
Операция «Лев-Кунц». Почему бы не отдать наш футбол в управление немцам?
Подозрительно много немецких фамилий произносится применительно к российскому футболу в последние дни. Уж не хочет ли РФС сделать глобальную ставку на специалистов из Германии? А что, это был бы хороший шаг.
Камбэк Знарка в сборную — утка. Он завалил работу в «Спартаке» и некрасиво ушел после Пхенчхана
В сети запустили новости о возможном возвращении Олега Знарка в сборную России. К реальности они отношения не имеют.
Уйдет ли РПЛ с «Матч ТВ»? Слезет ли наш спорт с госиглы? Станет ли Черчесов амбассадором? Отвечают букмекеры
Представители ведущих букмекерских компаний России обсудили проблемы отрасли в рамках онлайн-конференции In_Sport. В дискуссии приняли участие заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров, директор «Париматч СНГ» Дмитрий Сергеев, глава подкомитета Торгово-промышленной палаты по букмекерской деятельности Николай Оганезов и глава отдела спонсорства BetBoom Рустам Махмутов.
Экс-тренер Дзюбы уже в шаге от титула. Как Италия Манчини прошла испанцев в полуфинале Евро-2020
Сборная Испании третий раз в плей-офф чемпионата Европы провела 120-минутный матч - и уступила итальянцам в серии пенальти.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика