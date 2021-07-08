Жозе Моуринью: Англия была заслужила победу, но для меня это точно не пенальти

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий послед победной для англичан полуфинальной игры чемпионата Европы против команды Дании (2:1).

«Да, потрясающий матч, но я не уверен, что вы хотите прислушиваться к моему мнению. Победила лучшая команда. Англия была фантастической и заслужила победу, но для меня это точно не пенальти. Я говорю так, как вижу, а не так, как есть. На таком уровне, в полуфинале чемпионата Европы, я не понимаю решения арбитра и еще больше не понимаю, почему VAR не отменила пенальти», - приводит слова Моуринью RT, ссылаясь на TalkSPORT.

Напомним, что победный гол был забит Гарри Кейном, который сыграл на добивании после того как сам не смог реализовать упомянутый выше пенальти.