Официально: Рамос стал игроком «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил о том, что с подписал двухлетний контракт с испанским защитником Серхио Рамосом.

«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен». Это большое изменение в моей жизни, новый вызов, это день, который я никогда не забуду. Я горжусь тем, что являюсь частью этого очень амбициозного проекта и присоединюсь к команде с отличными игроками. Это клуб, который уже зарекомендовал себя на высшем уровне и прочно стоит на ногах. Я хочу продолжать расти вместе с Парижем и помогать команде выигрывать титулы», - приводит слова Рамоса пресс-служба французского клуба.

Напомним, что контракт Рамоса с «Реалом» истек 30 июня, поэтому он перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента.

Добавим, что защитник выступал за «Реал» с 2005 года. В составе мадридцев он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, а также четыре раза - клубный чемпионат мира.