«Химки» объявили о продлении контракта с Глушаковым

Подмосковные «Химки» объявили о продлении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Бывший футболист сборной России подписал с клубом, в котором стал выступать в прошлом году, трехлетнее соглашение.

«Я уже отыграл в «Химках» один сезон, и нам не составило никакого труда договориться. Не было никаких разногласий с руководством клуба, министром спорта. Все было в рабочем режиме. Долгое время не объявляли - был отпуск, во время которого очень хотелось отдохнуть и «разгрузить» голову. Не хотелось думать о контрактных делах. Соглашение подписали после начала сборов, я доволен, но сейчас нужно меньше слов — больше двигаться: мне и команде. В том сезоне показали хороший результат, хочется продолжать так же. Будут новые цели, новые задачи, которые надо осуществлять и радовать наших болельщиков. Надеюсь, скоро закончится пандемия, и мы увидим зрителей на трибунах. Нам болельщиков не хватает. Надеюсь, будем их радовать», - приводит слова Глушакова пресс-служба «Химок».

В минувшем сезоне 34-летний футболист провел за команду 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. По итогам чемпионата России «Химки» финишировали на восьмом месте, набрав 45 очков.