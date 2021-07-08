Михаил Гершкович: Поставь кого-то другого вместо Черчесова, риск будет намного выше

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал возможную отставку наставника сборной Станислава Черчесова.

«Существует много голосов за отставку Черчесова. Но нужно думать не только о сегодняшнем дне. 1 сентября играть против фаворита группы, хорватов. Национальная команда уже вступила в квалификационный цикл. Черчесов знает ситуацию, людей , их собственные ошибки. Поставь кого-то еще сейчас, риск будет намного выше. А кто? Кто возьмется менее чем через два месяца до самых важных матчей, чтобы принять команду и дать результат? Мы должны решить, что мы хотим. Обновления - одно, репрессии - другое, для чемпионата мира - третье. Если на чемпионат мира, текущий тренерский штаб должен быть оставлен, на мой взгляд», - передает слова Гершковича «Матч ТВ».

Сборная России проведет четвертый матч в квалификации к Чемпионату мира-2022 с командой Хорватии 1 сентября. На данный момент обе сборные идут на первом месте, имея в активе шесть очков.