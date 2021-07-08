Англичане подписали петицию с просьбой объявить выходной в случае победы Англии в финале

На сайте парламента Великобритании запустили петицию с просьбой объявить выходной в стране в случае победы команды Англии на чемпионате Европы 2020 года.

Накануне, 7 июля, национальная команда победила Данию в полуфинальном матче. В основном времени команды сыграли вничью, а в дополнительном англичане вытащили победу - 2:1.

На данный момент подпись под петиции уже поставили более 60 тысяч человек. Если она соберет 100 тысяч подписей, парламент должен будет рассмотреть инициативу граждан.

Напомним, сборная Англии вышла в финал, где встретится с Италией.